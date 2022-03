Roma, anziana pedinata dal borseggiatore, ma lui è seguito a sua volta dal poliziotto: ecco com’è finita

Ha iniziato a pedinare un’anziana signora che stava rientrando a casa ma non si è accorto di essere seguito a sua volta da un poliziotto in borghese. E così quando è entrato in azione è stato subito fermato e arrestato. E’ successo venerdì scorso a Roma.

Scippo non riuscito all’Esquilino grazie all’agente di Polizia

L’agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha arrestato così in flagranza di reato il 19enne che aveva cercato di borseggiare l’anziana. In particolare il poliziotto, camminando per le vie a ridosso della stazione Termini, ha notato il ragazzo che stava seguendo “passo passo” la donna.

L’agente, insospettito dallo strano movimento, ha seguito dunque con discrezione la scena ed ha visto il 19enne che infilava la mano nella borsa della signora. A quel punto è intervenuto qualificandosi. Il giovane, che aveva già afferrato il portafoglio, ha lasciato cadere il bottino nella borsa stessa ed ha tentato un’inutile fuga.

Arrestato 19enne romeno

Il 19enne, di origini romene, già noto alle Forze dell’Ordine, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura. Il giorno seguente il Tribunale di Roma ha convalidato l’operato della polizia giudiziaria.