Roma Appia Run domenica 10 aprile 2022: il percorso, strade chiuse e deviazioni bus. Orari e info

Dopo la maratona, nella Capitale si torna a correre. E il weekend, tra formula E e Domenica delle Palme, si preannuncia ricco di eventi sì, ma anche di disagi, tra strade chiuse e bus deviati. Questo, infatti, accadrà per la Roma Appia Run, che ha raggiunto la XXIII edizione: chi partecipa correrà tra le bellezze e, forse, la fatica si sentirà meno. Ma qual è il percorso? E quali saranno le vie chiuse?

A che ora si inizia

Come fa sapere Roma Mobilità, domenica 10 aprile tra le 9 e le 11,30 circa si correrà la XXIII edizione della Roma Appia Run. Sono previste, nel dettaglio, due gare: una competitiva da 13 km e una non competitiva più breve, 4 km.

Il percorso

Le prime chiusure al traffico scatteranno alle 7 su viale delle Terme di Caracalla, poi il percorso interesserà anche via di Porta San Sebastiano, l’Appia Antica e l’Appia Pignatelli, via della Caffarella, via di Porta Ardeatina, via Cilicia, viale Marco Polo, via Guerrieri, viale Giotto e via Baccelli.

Gli autobus deviati

Strade chiuse, ma anche autobus deviati, come quelli delle linee 30, 118, 160, 218, 628, 660, 671, 714, 715 e 792. Nel dettaglio: