Roma, arriva il negozio di Shein: ecco dove e fino a quando

Ottime notizie per tutti gli amanti dello shopping online e in particolare per gli amanti del marchio Shein, il colosso della moda low cost che ha saputo conquistare il mercato italiano e che rappresenta, ad oggi, uno dei più diffusi portali per ciò che riguarda l’e-commerce in materia di vestiti. Ebbene, da qualche tempo l’azienda ha deciso di investire in negozi “fisici”, uno dei quali aprirà proprio nella Capitale.

Dove si trova il negozio Shein a Roma

Ma dove si trova? Ecco tutte le informazioni. Per ciò che riguarda la città eterna il negozio Shein si troverà in Via Frattina 138. Attenzione però: lo showroom sarà aperto per un numero limitato di giorni e non sarà possibile fare acquisti.

Orari negozio Shein Roma

Il negozio è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

Fino a quando resterà

Stando alle informazioni ufficiali pubblicare sulla pagina XNomad il negozio, che ha aperto lo scorso 21 luglio, resterà a Roma fino al prossimo 7 agosto. Non ci siete ancora stati? Affrettatevi allora, il tempo stringe.

Leggi anche: Roma, biglietti per il Colosseo con il maxi supplemento: la ‘beffa’ nel negozio nella Metro

Cosa c’è nello showroom di Via Frattina

Ad ogni modo il progetto, nato in collaborazione con una banca svedese, prevede l’allestimento di uno showroom, lo “Shein X Klarna Summer Oasis”, di prodotti in esposizione che si possono poi acquistare online. I clienti potranno anche ritirare degli sconti validi sempre per comprare sul portale che ormai quasi tutti conoscono. L’iniziativa coinvolge anche altre importanti città europee.