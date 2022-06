Roma, arriva Vasco Rossi: città blindata, ecco la nuova viabilità

Manca davvero poco all‘attesissimo concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo. La manifestazione è prevista per sabato 11 e domenica 12 giugno e i fan, attese la bellezza di 140mila persone, sono letteralmente in fibrillazione. Infatti dopo due anni di Covid — e il relativo blocco di simili eventi — la voglia di riabbracciarsi e cantare insieme i brani che hanno segnato intere generazioni è a dir poco alle stelle.

Concerto di Vasco al Circo Massimo: i cambiamenti alla viabilità

In vista dell’evento anche la Capitale cambierà forma. Inevitabilmente, infatti, la viabilità della zona adiacente al Circo Massimo subirà delle modifiche. Questo già a partire da qualche ora prima del concerto.

In particolare, si partirà dalla notte di mercoledì e giovedì dove verranno istituiti divieti di sosta su via dei Cerchi — tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole — e via del Circo Massimo, tra viale Aventino e piazzale Ugo la Malfa.

La situazione giovedì 9 e venerdì 10 giugno

Dalle 7 di mattina del giorno successivo, giovedì 9 giugno, si effettueranno le prime chiusure stradali che interesseranno ancora via dei Cerchi, sempre tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole.

Invece, da venerdì 10 si assisterà ad un ampliamento delle aree di divieti di sosta e fermata che comprenderà anche il tratto di via del Circo Massimo, tra via della Greca e Viale Aventino, compreso l’area di parcheggio all’incrocio con Clivo dei Publicii.

Ancora, sempre venerdì a partire dalle ore 20, verrà chiusa la via del Circo Massimo, piazzale Ugo la Malfa. via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole; i parcheggi per i pullman turistici saranno invece vietati dal 9 giugno e fino al 13.

Mezzi pubblici

Per quel che riguarda propriamente i mezzi pubblici, il piano di trasporto è al momento in via di definizione. Manca infatti l’ufficialità da parte di Atac.

Verosimilmente, sono possibili deviazioni delle linee 81, 118, 160, 628, 715 e c3. Non è esclusa infine la chiusura della stazione metropolitana della linea B Circo Massimo.