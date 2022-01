Roma, articoli e accessori per telefonia contraffatti in vendita nei negozi: sequestrati oltre mille pezzi

Nell’ultimo periodo sono stati effettuato una serie di serrati controlli su Roma e Provincia, a opera dell’Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione Territoriale per il Lazio e Abruzzo. Gli agenti si sono avvalsi del supporto dei militari del N.A.S. (Nucleo Territoriale Antisofisticazione) nonché dell’appoggio degli Uffici doganali di Roma 1 – Sezione di Ciampino, dell’Aquila e di Viterbo. Oggetto dell’indagine sono state le attività commerciali che vendono prodotti e accessori per cellulari e telefonia.

Articoli contraffatti: controlli a tappeto su Roma e provincia

L’esito dei controlli ha portato al sequestro di oltre mille pezzi contraffatti delle più famose marche del settore. L’azione svolta vuole tutelare i marchi, i brevetti e le proprietà intellettuali, nonché il valore del know how delle imprese. L’attività fatta da ADM e dalle forze dell’ordine, ha a cuore la tutela del consumatore e della sua salute, oltre che il suo diritto all’acquisto di prodotti di qualità. Queste azioni vogliono dare supporto alle varie imprese che si pongono sul mercato onestamente e nel rispetto delle regole della concorrenza nonché della libertà di commercio. Il contrasto alla contraffazione costituirà, anche nel 2022, un punto di assoluta evidenza strategica per l’Agenzia, con il fine ultimo della difesa del cittadino-consumatore e la tutela del cittadino-imprenditore.