Roma, Atac: il biglietto diventa card ricaricabile

Sono in vigore dal 5 Luglio 2022 le card denominate +Roma in Tasca. Le suddette sono emesse dalle nuove biglietterie automatiche Atac e adottano la tecnologia chip on paper. Esse servono a conservare i titoli acquistati su un unico supporto elettronico. Possono essere ricaricate sia nelle nuove biglietterie automatiche sia nelle biglietterie ATAC e negli oltre 1.000 punti vendita diffusi sul territorio (tabacchi, bar, edicole e tourist point). Si può pagare con carta di credito.

+Roma in Tasca: cos’è e a cosa serve

Questa nuova card rientra nel progetto di digitalizzazione che sta intraprendendo Atac per semplificare gli strumenti di pagamento. E’ già possibile accedere con carta di credito in metropolitana, grazie al sistema Tap&Go e che, entro la fine del 2022, l’intera flotta di superficie sarà attrezzata per offrire lo stesso servizio.

L’obiettivo, ha spiegato l’azienda romana dei trasporti, è diminuire l’emissione di biglietti cartacei in favore dei pagamenti digitali. Questo consente da un lato di ridurre i costi di gestione dall’altro di incentivare comportamenti più green e sostenibili. Le nuove biglietterie automatiche si vanno a sommare a quelle già attive lungo la rete di trasporto pubblico e saranno 100 entro fine anno.

+Roma in Tasca: card gratuita fino al 12 luglio

Per invogliare all’ utilizzo del nuovo supporto, fino al prossimo 12 luglio le card +Roma in tasca saranno emesse gratuitamente. Dal 13 luglio la card costerà 50 centesimi per acquisti di titoli inferiori a sette euro, mentre rimarrà gratuita per acquisti superiori. Sulla card si possono caricare BIT100 minuti, anche con acquisti multipli fino ad una scorta massima di 12 biglietti, oltre che i biglietti turistici 24/48/72 ore e la Carta settimanale (CIS)