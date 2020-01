Roma, attimi di tensione a Lepanto: metro evacuata e fermata temporaneamente chiusa

Attimi di tensioni nei minuti scorsi alla fermata della metropolitana Lepanto (linea A) per un intervento delle forze dell’ordine. Per questo motivo la stazione è stata fatta evacuare bloccando al contempo la fermata dei convogli (i treni transitavano senza fermarsi). Il tutto è durato una ventina di minuti, dalle 12.30 alle 12.50 orario in cui la stazione Lepanto è stata riaperta al pubblico.

Lepanto chiusa: cosa è successo

A determinare la chiusura della fermata della linea A sembrerebbe esser stato l’intervento delle forze dell’ordine per fermare una donna giunta in banchina con una pistola scacciacani. A dare l’allarme sono stati alcuni passeggeri che hanno allertato i militari dell’esercito. La donna è stata quindi portata in Commissariato, la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.