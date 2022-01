Roma, bambina cade dal 3° piano: è grave

E’ giallo a Val Melaina, vicino via Salaria, a Roma: una bambina di quattro anni è caduta giù da un balcone situato al terzo piano. Erano le 16.30 quando la polizia è intervenuta sul posto, in via di Valle Melaina, allertata dal portiere dello stabile dove abita. Quando sono giunti sul posto, gli agenti di Polizia hanno trovato la piccola che ancora respirava ed era cosciente. La bambina è stata portata in codice rosso al Gemelli e attualmente non si sa quali siano le sue condizioni. Sono in corso tutte le indagini e gli accertamenti per capire la dinamica dell’evento, per cui è ancora possibile pronunciarsi. Sul posto sono intervenute la Squadra Volante e gli agenti del distretto Fidene.

Aggiornamento 19.25: la bambina risulta che ha riportato un trauma facciale e danni agli organi interni. Non hanno ulteriori informazioni sulle sue condizioni. La bimba è ancora in prognosi riservata.

