Roma, blitz della polizia a Termini: pioggia di multe e chiusure (VIDEO e FOTO)

Continuano i controlli nella zona urbana della capitale: nello specifico nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, sono state controllate le aree della Stazione Termini e di via Giolitti. Molte le forze dell’ordine che hanno collaborato: Polizia di Stato , Carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L’obiettivo è stato quello di contrastare e fronteggiare l’illegalità, soprattutto quella dei reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti, il controllo degli esercizi commerciali e degli stranieri irregolari. Il bilancio è di 2 persone arrestate, 16 esercizi sanzionati e un totale, per le contravvenzioni, di 19.400 euro.

Termini, controlli a tappeto delle forze dell’ordine

Nello specifico, per i controlli antidroga, sono stati mobilitati degli agenti in borghese e specifiche unità cinofile. Controlli a tappeto anche per il rispetto della normativa anti-covid. Inoltre sono state chiuse al traffico veicolare, in modo provvisorio, alcune strade. In totale le forze dell’ordine hanno identificato 178 persone, 9 sono stati gli stranieri accompagnati presso l’ufficio immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale, 77 i green pass controllati. delle 2 persone arrestate una lo è stata in esecuzione di un ordine di carcerazione e l’altra per violazione della legge sugli stupefacenti. Ancora, 18 esercizi commerciali e ricettivi controllati, tra cui affittacamere e B&B: 16 sanzionati per violazioni amministrative (l’aumento della capacità ricettiva di un affittacamere, mancanza della cartellonistica interna indicante le vie di fuga e antincendio e violazione della normativa anticovid). È stato disposto, inoltre, il provvedimento di chiusura temporanea per giorni 5 di un B&B. Fermati e controllati anche 5 veicoli.