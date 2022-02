Roma, brutto incidente tra monopattino e auto: ferito un 15enne

Incidente a Roma, precisamente in via Tor Bella Monaca. Erano le ore 15.30 quando alcune pattuglie dalla polizia locale del gruppo VI Torri sono intervenute in zona per un incidente che ha coinvolto un monopattino con a bordo un ragazzo di 15 anni di nazionalità filippina, ed un auto una fiat Panda. Il 15enne fortunatamente non è stato ferito gravemente ed è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù. In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Incidente Tor Bella Monaca: due in pochi giorni

E’ il secondo incidente in poco tempo sulla stessa strada, anzi, nello specifico si parla proprio di poca distanza. Era la sera del 12 febbraio 2022 quando un uomo di 41 anni è morto a seguito dell’impatto con un cartellone pubblicitario. Il 41enne stava guidando la sua auto, anche in questo caso una Fiat Punto, quando, per cause che sono sotto indagine, ha perso il controllo, andando a sbattere contro il cartellone del supermercato Pewex.

