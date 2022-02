Roma, burocrazia ferma per mesi e ore di attesa al centralino: l’odissea di Damiano per un ‘nulla osta’

C’è chi paragona la burocrazia ai gironi infernali, e forse non ha tutti i torti. Tra centralini bloccati, attese estenuanti e assenze i cittadini si ritrovano sottoposti a uno stress incredibile, con conseguenze di rabbia e frustrazione. Quella che raccontiamo è la vicenda del signor Damiano, un uomo che tenta disperatamente di avere una risposta da AEQUAROMA S.P.A., ma che si è trovato a dove attendere, solo per una telefonata, fino a 120 minuti. Damiano ci ha scritto in redazione, raccontando la sua storia.

Code di 27 persone in attesa e tempi fino a 120 minuti: l’odissea di una chiamata

«Vi contatto dopo una ventina di chiamate che ho fatto ad AEQUAROMA S.P.A., una società del Comune di Roma che gestisce, si firma e timbra documenti in nome e per conto di Roma Capitale.» Esordisce nella sua mail il cittadino, spiegandoci poi il suo problema. Il signor Damiano attende da oltre 90 giorni il nulla osta per andare a vivere con sua nonna, che vive nelle case popolari di Tivoli, una donna ultraottantenne che sta per essere riconosciuta come invalida civile per problemi oncologici e alla colonna vertebrale. L’anziana ha bisogno di assistenza e suo nipote Damiano, attualmente domiciliato a Monterotondo, si è offerto di prestargliela. Anche il signor Damiano, inoltre, ha problemi di salute: ha scoperto infatti di essere cardiopatico. Data l’attesa l’uomo ha cercato di contattare la società al suo call center, un tentativo che ha fatto più volte, ma il disco registrato gli professa un’attesa di almeno altre 27 chiamate prima della sua, e una tempistica che oscilla tra i 90 e i 120 minuti. «La cosa poi che manda in esaurimento è che nonostante dopo 80 minuti di attesa e con 2 chiamate solo precedenti alla tua, il disco viene interrotto e ti viene detto di richiamare». Il signor Damiano si recherebbe anche di persona negli uffici, ma purtroppo la situazione non è così semplice: l’appuntamento si può prendere solo on-line e se si riceve un avviso, senza di esso non si può fare nulla. Oltretutto, data la situazione del Covid il tutto viene ancora più complicato.