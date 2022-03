Roma, camper rubato al centro commerciale: genitori e bimbi a piedi e senza “casa”

Erano in viaggio a Roma, turisti in una terra straniera: tutto quello che possedevano era su quel camper che, fatto, era anche la loro casa. Ma proprio quel mezzo è stato rubato: si sono allontanati per poco tempo, abbastanza per consentire ai ladri di portarlo via. La famiglia è così rimasta così senza nulla. Al momento della denuncia, i turisti sono stati assistiti dagli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto ad acquistare per loro beni di prima necessità. I caschi bianchi, in seguito, hanno anche ritrovato il camper. Il fatto è avvenuto oggi, nelle prime ore del pomeriggio.

Furto di un camper a Roma

Avevano lasciato il camper in sosta vicino al Centro Commerciale Roma Est, quartiere Ponte di Nona, ma hanno avuto una brutta sorpresa: al loro ritorno il mezzo era sparito. Così una famiglia di turisti danesi composta da genitori e bimbi piccoli di 1 e 3 anni si sono ritrovati derubati della loro “casa”. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dell’Unità SPE (Sicurezza pubblica ed emergenziale) hanno raccolto la denuncia, quindi si sono attivati per rintracciare il mezzo. Non solo: gli agenti hanno anche fornito assistenza alla famiglia acquistando cibo e vestiti in attesa del rintraccio della propria “casa mobile”. E’ di poco fa il ritrovamento del mezzo da parte delle pattuglie dell’Unità SPE, in collaborazione con i caschi bianchi del VI Gruppo Torri , che hanno rinvenuto il camper in zona Casilina, in prossimità del quartiere di Tor Bella Monaca. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.

