Roma, chiuso bar ‘stupefacente’: era il covo di spacciatori e pregiudicati

Era utilizzato come luogo di incontro e di consegna della droga da alcuni criminali: questo il motivo per cui un bar sito in zona Tor Bella Monaca è stato chiuso per 15 giorni. Il fatto è successo ieri mattina: il provvedimento è stato notificato alla titolare del locale, una 45enne romana con precedenti. La licenza è stata sospesa in base all’ex art. 100 Tulps. Il fatto è stato la conclusione dell’operazione “GEMINI”, iniziata diversi mesi fa.

Droga a Roma: il nuovo step dell’operazione Gemini

Era il 20 novembre 2021 quando i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca avevano arrestato 10 persone appartenenti al medesimo sodalizio criminale che si occupa di spaccio di droga. Ieri mattina c’è stato un nuovo step dell’operazione con la chiusura del bar considerato punto di ritrovo e spaccio. I controlli, però, erano iniziati ancora prima, già nell’anno 2020. I militari hanno così scoperto che nell’arco di questi due anni il locale è stato frequentato assiduamente da persone con precedenti penali, sia all’interno dello stesso sia nella parte immediatamente all’esterno dell’esercizio pubblico. La droga spacciata, nello specifico, è la cocaina.