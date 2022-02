Roma, chiuso locale in Piazza dei Condottieri: «Base logistica per lo spacco di droga»

Chiuso un locale a Roma in Piazza dei Condottieri. E’ stata questa la decisione presa dal Questore a seguito dei diversi accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato che hanno permesso di svelare una serie di episodi connessi allo spaccio di droga. Il locale era infatti finito nel mirino del Commissariato di zona in quanto, secondo quanto rende noto la Questura , vi era il sospetto che fosse base logistica di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Chiuso locale in Piazza dei Condottieri a Roma: le indagini

Questi i precedenti che hanno condotto all’epilogo odierno. Lo scorso 22 dicembre gli agenti hanno arrestato, davanti al locale, un abituale avventore sorpreso in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina.

Il 14 gennaio, invece, erano state riscontrate numerose violazioni alle vigenti normative disposte per il contrasto della diffusione del Covid e per tali circostanze gli agenti avevano irrogato la sanzione accessoria della chiusura per giorni 5, oltre ad elevare nei confronti della titolare vari verbali.

Questore chiude locale in Piazza dei Condottieri

Accertato che il locale fosse sistematicamente dunque teatro di illegalità, a causa della presenza di soggetti di dubbia moralità, pluripregiudicati specie per i reati in materia di sostanze stupefacenti e, rilevati i comportamenti omissivi e recidivi del gestore del locale, è stato adottato dal Questore di Roma il provvedimento di sospensione per la durata di giorni 15 della licenza.