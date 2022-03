Roma, choc al supermercato: ruba e abusa sessualmente della commessa

Paura e follia in un supermercato del quartiere Flaminio, a Roma, dove un uomo non solo ha tentato un furto, ma ha abusato sessualmente di una commessa. E’ accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 28 marzo, intorno alle 11.10, nello store Fresco Market di via Flaminia Nuova 320.

Furto e violenza sessuale al supermercato

L’uomo, un 36enne polacco, è entrato nel supermercato completamente ubriaco e ha riempito una busta di vari articoli. Mentre era ancora vicino agli scaffali ha messo le mani addosso ad una commessa, palpeggiandole insistentemente il fondoschiena. Il 36enne ha poi preteso di fare la spesa gratis e si è diretto verso l’uscita in fretta e furia tentando di scappare senza pagare la merce. Nel tentativo di fuga ha anche distrutto una vetrina e danneggiato il rilevatore anti taccheggio posto all’uscita del supermercato. Fortunatamente la sua fuga è stata davvero breve. Il ladro molestatore è stato bloccato e tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Villa Glori. Ora la sua posizione è al vaglio della magistratura e dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale, danneggiamento e tentato furto.