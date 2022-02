Roma. Colpo grosso al bar tabacchi: rubati soldi, sigarette e gratta e vinci

Sono ben due i furti messi a segno negli ultimi giorni in via Ludovico Bragaglia, zona Casal Nei, nel III Municipio. In entrambi i casi è intervenuta la Polizia di Stato per eseguire i vari accertamenti e indagare. Uno dei crimini è avvenuto in un bar ed è stato di entità più elevata mentre l’altro è avvenuto all’interno di un’abitazione.

Doppio furto a Roma: cosa è successo in via Ludovico Bragaglia

Due furti in quattro giorni, avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro, tutti e due su via Ludovico Bragaglia, una strada sita nel III Municipio di Roma. Nel primo caso parliamo di giovedì 25 febbraio 2022, alle ore 03.40 di notte. Il civico era il 68, dove si trova un bar-tabacchi. Sono stati asportati 1500 euro di fondo cassa e poi sigarette e gratta e vinci per un valore di circa 55mila euro. Sul posto si è recata anche la polizia scientifica per i rilevamenti. Nel secondo caso si parla invece di un furto in appartamento di lieve entità: siamo al civico 190 ed è la mattina di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, quando una donna, alle 10.20 del mattino, denuncia il fatto.

Leggi anche: Sorpresi mentre saccheggiano il suo negozio: la selvaggia fuga sul lungomare

(Foto di repertorio)