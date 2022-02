Roma, coltellate in strada: uomo in Ospedale con l’orecchio mozzato

Paura ieri sera a Roma in Via di Boccea. Due persone, per cause in corso di accertamento, hanno dato vita ad una furibonda lite culminata col ferimento di uno dei due contendenti, finito in Ospedale con un orecchio mozzato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i mezzi del 118.

Roma, gli “stacca” un orecchio con una coltellata: fermato un giovane

I militari, effettuati i primi accertamenti, hanno fermato un ragazzo di 27 anni ritenuto responsabile dell’aggressione. La vittima invece, di 34 anni, è stata trasportata in Ospedale dove gli è stata refertata una prognosi di 7 giorni. Entrambi i protagonisti di questa vicenda sono cittadini egiziani. Proseguono le indagini per capire cosa abbia scatenato la lite tra i due connazionali.