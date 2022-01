Roma, come nei film: buco nel negozio adiacente per arrivare ai gioielli, beccati con la cassaforte in mano

Un colpo da film. Avevano studiato il piano probabilmente nei minimi dettagli ma non hanno fatto i conti con il sistema d’allarme. E così una coppia di ladri è finita ieri in manette a Roma nella zona dell’Alessandrino. Nel mirino gioielli e monili di un compro oro.

Roma, il colpo in zona Alessandrino finisce male: beccati dalla Polizia

L’allarme è scattato intorno alle 4.30 di ieri notte, domenica 23 gennaio 2022. Sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia di Stato che in breve tempo hanno raggiunto l’omonimo viale del quartiere. In flagranza di reato sono stati colti così due uomini, entrambi italiani, rispettivamente di 52 e 53 anni, sorpresi ancora con la cassaforte in mano. Per loro, inevitabilmente, è scattato l’arresto.

Il piano

Sulla carta la coppia di ladri aveva pensato a tutto. Si erano introdotti in un negozio che confinava con il compro oro e lì avevano praticato un foro nella parete. In questo modo hanno raggiunto l’obiettivo del loro colpo asportando la cassaforte piena di preziosi. Dopodiché si sono dati alla fuga ma ad attenderli c’era come visto la Polizia.