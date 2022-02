Roma, condizioni igieniche pessime e prodotti non tracciati nei ristoranti: maxi multa

Sono stati effettuati numerosi controlli a Roma, a seguito dei quali sono emerse una serie di irregolarità specie in ambito igienico-sanitario. Gli agenti della Polizia Locale del XIV Gruppo Montemario hanno effettuato verifiche all’interno di minimarket, pubblici esercizi e locali nelle zone di Primavalle, Mattia Battistini e Balduina. Le problematiche sono state tali da emettere molte sanzioni, per un totale di oltre 8mila euro.

Controlli a Roma: cibi preparati e conservati in modo irregolare

Le prime anomalie riguardano la mancanza di prezzi esposti sulla merce in vendita, poi l’assenza di indicazioni sulla tracciabilità e diversi altri illeciti amministrativi. In un negozio sono state sequestrate le buste, non conformi alla normativa vigente in quanto di plastica e non biodegradabili. Ma il peggio è stato quanto trovato in ristoranti e locali publici: qui i vigili urbani hanno scoperto la totale inosservanza delle norme igienico-sanitarie: ciò sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per la conservazione dei prodotti. Questo fatto ha indotto il personale di Roma Capitale ha inviare una segnalazione alla ASL della zona, oltre che emettere le multe previste.

Minimarket e locali con alimenti non a norma: i rischi

Si tratta di un altro dei controlli eseguiti dagli agenti della Polizia Locale, attivi per monitorale la sanità negli esercizi pubblici, specialmente in ambito alimentare. Sono numerosi gli esercizi, sul territorio romano, che violano le normative in questo ambito: ricordiamo che solo a qualche giorno fa risale la notizia relativa a un minimarket di Torre Angela, dove erano stati sequestrati numerosi chili di prodotti ittici non regolamentari . Il controllo degli alimenti è fondamentale per preservare la salute dei cittadini, spesso ignari delle circostante.