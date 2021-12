Roma, controlli serrati su tutto il territorio: locali chiusi e multe salate

Roma. Continuano serrati i controlli e le verifiche da parte della Polizia di Stato nella città di Roma. L’obiettivo è di verificare le autorizzazioni da parte dei locali ma anche la corretta applicazione della normativa anti covid. Il virus sta incrementando giorno per giorno i casi e i contagi, la regione Lazio è una delle regioni a rischio retrocessione in zona gialla.

Leggi anche: Mattinata nera sulla Pontina: ennesimo incidente, traffico in tilt (FOTO)

Multe e chiusure a Roma

I controlli nelle ultime ore si sono concentrati sul territorio di competenza del VI Distretto, precisamente presso gli esercizi commerciali in via Aragona e via Aquila Reale. In una delle attività ispezionate sono stati sequestrati ben 43,900 kg di alimenti – privi di etichettatura – che hanno comportato elevate sanzioni agli esercenti, per 3.000 euro. Per un altro degli esercizi commerciali controllati in virtù della ordinanza della Asl Roma 2, è stata disposta la chiusura provvisoria.