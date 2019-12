Roma, corriere aggredito durante la consegna dopo una lite per viabilità

Aggressione ad un corriere questa mattina a Roma, in zona Piazza Bologna, intorno alle 11:30. L’uomo stava effettuando una consegna in via Cremona, vicino ad una scuola, quando è stato assalito da un gruppo di sei o sette uomini, che avrebbero poi anche danneggiato il furgone parcheggiato tra via Reggio Calabria e via Cremona, rompendone i finestrini – forse con una pietra o con un casco. All’origine di tutto ci sarebbe una discussione avuta con una donna poco prima per motivi di viabilità. Sul posto è intervenuta la polizia.