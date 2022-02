Roma, cosa fare nel weekend di sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022

Roma. Eccoci giunti a questo terzo weekend del mese di febbraio, che continua ad essere caratterizzato da una situazione climatica abbastanza stabile e non troppo rigida. Il che vuol dire che si potrà uscire, fare un bel giro all’aria aperta e, soprattutto, cimentarsi in moltissime attività avvincenti per poter trascorre al meglio il vostro tempo libero. Noi della redazione, abbiamo deciso di consigliarvene alcune per sabato 19 e domenica 20 febbraio . Siete pronti?

Street Food Festival da Eataly a Roma

Come già il nome suggerisce, si tratta di un festival interamente dedicato al cibo di strada, precisamente al terzo piano di Eataly, a partire dal 18 febbraio e fino al 20 del mese. Ci saranno per voi le rappresentanze più note e sfavillanti dello street food all’italiana, con tante proposte tutte da scoprire.Sicilia, Trentino, Roma, Bologna, e l’Italia tutta da nord a sud con i piatti tipici che si possono trovare per le strade della Penisola.

Carnevale a Zoomarine con MascheRiciclo

Come conciliare il divertimento con la sostenibilità ambientale? Nulla di più semplice, sopratutto per la festa di Carnevale. Zoomarine, infatti, lancia l’idea di una grande festa tutta green . Lo scopo è quello di divertirsi si, ma anche sensibilizzare le persone su questioni importanti. Come ad esempio la riduzione degli sprechi e il perseguimento uno stile di vita più sano. Di particolare rilievo sarà l’iniziativa MascheRiciclo, il 19 e 26 febbraio per un Carnevale con un’allegra e colorata ciclo pedalata. I bambini che si presenteranno in bicicletta, potranno partecipare all’iniziativa ed entrare gratuitamente all’interno del parco.

Crazy al Chiostro del Bramante

Con ben 21 artisti di rilievo mondiale, e altrettante installazioni, ecco uno spettacolo davvero sensazionale da non perdere assolutamente. Per la prima volta le opere d’arte invaderanno gli spazi esterni ed interni del chiosco del Bramante. Non c’è alcun percorso ordinario e prevedibile, per favorire una vera e propria deflagrazione di creatività. Ogni stanza accessibile sarà invasa da una potente ondata di arte stravagante e suggestiva, che mescola sapientemente diverse tecniche espressive tra le diverse opere, dai neon di Alfredo Jaar, visibili anche all’esterno, sino all’immersione totalizzante di Fallen Fruit / David Allen Burns e Austin Young.