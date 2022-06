Roma, cumuli di rifiuti a Valle Aurelia: marciapiede inagibile (FOTO)

Roma. Cumuli di rifiuti ammassati a ridosso dei cassonetti, quelli stessi cassonetti che dovrebbero invece contenerli. Numerosi sacchetti — tutti colorati e dalle forme diverse — albergano lungo la strada, formando una vistosa ‘montagnola‘ che inevitabilmente cattura l’attenzione dei passanti.

Emergenza rifiuti nella Capitale: la situazione a Valle Aurelia

Il problema dei rifiuti è una piaga che la Capitale si porta dietro da diverso tempo. Lo scenario è sempre il medesimo, a cambiare sono i quartieri, tutti comunque caratterizzati dallo stesso comun denominatore.

Quest’oggi siamo nella zona di Valle Aurelia, al confine tra i quartieri Aurelio e Trionfale. Proprio qui, a due passi dell’omonima fermata della metropolitana e di fronte al centro commerciale Aura, ecco che la montagnola di rifiuti suddetta emerge maestosa in tutto il suo splendore, si fa per dire.

Marciapiede inagibile

Al di là del senso estetico e del decoro urbano, evidentemente compromessi dal perdurare di una simile situazione, il marciapiede è sovrastato dalla spazzatura, rendendolo di fatto inagile ai passanti.

Chiunque si trovi a passare di li dovrà fare i conti con questo triste spettacolo scegliendo un percorso alternativo per evitare di fare lo slalom tra i vari sacchetti dell’immondizia.

Come anticipato, un simile ‘spettacolo’ non è certo nuovo agli occhi dei cittadini ma l’amarezza per il ripetersi di tali circostanze certamente non costituisce una bella pubblicità per la città.