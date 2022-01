Roma, alimenta la stufa con l’alcol ma divampa l’incendio: gravissima una donna

Paura questa notte a Roma nella zona di Labaro dove è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento. L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte e mezza. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma e la Polizia di Stato. Per domare le fiamme sono state necessarie una squadra operativa dei pompieri, un’autobotte e un’autoscala. Due le persone rimaste ustionate, di cui una in modo grave.

Roma, incendio nel villino bifamiliare a Labaro: gravissima un’anziana

Il rogo si è scatenato all’interno di un appartamento al primo piano di un villino bifamiliare situato in Via Ghisalba al civico 50. Ad avere la peggio è stata una donna di 87 anni rimasta gravemente ustionata al volto e negli arti superiori. Stando alle prime informazioni raccolte l’anziana stava alimentando la stufa con dell’alcol quando all’improvviso il fuoco è sfuggito al suo controllo. Attualmente è ricoverata ed è in pericolo di vita. Per cercare di spegnere le fiamme anche la figlia è rimasta ustionata, anche se in modo non grave.