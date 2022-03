Roma: “Dammi i soldi o sparo”, poi fugge su uno scooter

Rapina a San Paolo: è accaduto giovedì pomeriggio, ovvero ieri 10 marzo 2022. La giornata è stata sconvolta da due uomini che hanno asportato l’incasso del supermercato Conad, quindi sono fuggiti su uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia dei reparti Colombo, Volanti e Tor Carbone, i quali hanno però purtroppo potuto solo raccogliere le testimonianze in quanto la coppia si era già data alla fuga.

Rapina a San Paolo: minacciano le cassiere

Erano in due, abbastanza da portare via i soldi, terrorizzare i presenti e poi dileguarsi. Uno dei rapinatori è rimasto fuori dal supermercato, a bordo dello scooter usato poi per fuggire, l’altro è entrato e ha minacciato le cassiere, facendosi così consegnare il denaro all’interno delle casse (attualmente non si sa a quanto ammonti il bottino). Il fatto è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, alle 18.00 per la precisione a via Tito, in zona San Paolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, ma, purtroppo, i rapinatori erano già scappati. Fortunatamente non risultano feriti.

