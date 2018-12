Roma, devastante incendio all’impianto TMB Salario: tenere le finestre chiuse e niente cibi colti nell’area

In seguito all’incendio sviluppatosi nell’impianto Tmb Salario, per ragioni precauzionali, in attesa dei dati delle misurazioni dell’aria da parte di Asl e Arpa Lazio, le raccomandazioni sono di chiudere le finestre laddove si percepisce odore, ma soprattutto evitare attività all’aria aperta ed evitare di consumare prodotti colti nell’area circostante all’incendio. Così in una nota il Campidoglio.

#Roma #11dic 10:00, #incendio discarica in via Salaria 907: in corso le operazioni di spegnimento e di contenimento delle fiamme per evitare la propagazione ai depositi vicini. Nella clip la ricognizione aerea dell’elicottero #dragovf dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/87lpah29Rx — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 11, 2018

Roma, grosso incendio al deposito di rifiuti: 12 squadre dei VVF al lavoro, fumo e puzza ovunque (foto)

Continuano le operazioni per domare il grosso incendio divampato questa notte intorno alle ore 04:30 a Roma in via Salaria all’altezza del civico 987, dove si trova un capannone di circa 2000 mq utilizzato per la raccolta d’ immondizia. Si tratta dell’impianto di trattamento meccanico dei rifiuti di proprietà Ama.

Sul posto sono intervenute 12 squadre del Comando VVF Roma, per un complessivo di circa 40 uomini in azione. Fumo nero si è levato dal capannone, mentre odore acre si sente non solo nel quartiere Salario, ma in vari punti della Capitale, fino a Testaccio.

Incendio TMB Salario, il Presidente del III Municipio: “Scuole: non fate uscire i ragazzi all’aria aperta”

“Questa notte dalle 4 si è propagato un incendio nell’impianto TMB di via Salaria 981, l’incendio è particolarmenre grave, un fumo denso si propaga nell’aria, al momento la nube si dirige lontana dalle case ma l’odore acre di bruciato si sente nelle diverse aree del municipio. Per precauzione l’asilo a ridosso dell’impianto è chiuso. I vigili del fuoco ci hanno avvisato che non ci sono allarmi da nube tossica. Per precauzione comunque invito la cittadinanza del Municipio a tenere le finestre chiuse con particolare attenzione alle scuole che invitiamo anche a non far uscire i ragazzi in cortile. Invito inoltre le persone che hanno difficoltà respiratorie ad evitare di uscire all’aria aperta nelle zone esterne e prossime all’impianto. C’è attiva una cabina di regia con vigili del fuoco, se ci sono nuove segnalazioni di allarmi vi avvertiremo per tempo”, così in un post su Facebook il presidente del Municipio III Giovanni Caudo.