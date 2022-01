Roma, dimesso dall’ospedale sparisce nel nulla, l’appello: “Ha bisogno di medicine”

E’ di queste ore l’appello per ritrovare un uomo scomparso a Roma, del quale non si hanno notizie da sabato 22 gennaio 2022. Si chiama Rahman Matiur e ha 54 anni. A diffondere l’appello è stata l’Associazione Penelope che si occupa di diritti delle famiglie delle persone scomparse. In questo caso poi l’allarme e la preoccupazione sono ancora più alti perché, come precisato dalla Onlus, l’uomo ha necessità di assumere dei farmaci ed è ipovedente.

Roma, scomparso 54enne

Secondo le informazioni disponibili l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce due giorni fa nella giornata di sabato 22 gennaio 2022. Era stato dimesso dal Policlinico Tor Vergata dove era ricoverato intorno alle ore 15,00. E’ altro circa 1.60, pesa 40 kg ed è di corporatura esile. Ha i capelli bianchi, occhi neri, carnagione scura. Al momento della scomparsa indossava una tuta blu/grigia e delle ciabatte. Nella foto tutte le informazioni utili.