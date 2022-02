Roma, dovevano scontare quasi 18 anni di carcere: arrestati 2 ricercati per rapina

In due avrebbero dovuto scontare quasi 18 anni di carcere ma, per motivi incomprensibili, erano ancora in stato di libertà. Ieri però, finalmente, due cittadini romeni, entrambi di 45 anni, sono finiti in manette durante un’attività di controllo svolta dai Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale. I controlli hanno riguardato il territorio del quadrante nord-ovest della Capitale.

Il bilancio dell’attività, finalizzata al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e di degrado, è di 2 persone arrestate e altre 5 segnalate.

Arrestati 2 romeni

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno identificato un cittadino romeno di 45 anni, in Italia senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine. Su di lui è emerso in Banca Dati un ordine di esecuzione pena, emesso il 25 gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il reato di rapina. L’uomo, condannato a 8 anni, 7 mesi e 16 giorni di reclusione, è stato portato nel carcere di Rebibbia.

Stessa sorte per un altro cittadino romeno di 45 anni, anche lui in Italia senza fissa dimora, con precedenti e gravato da un ordine di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che è stato notificato dai Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio. L’uomo è stato condannato a scontare 9 anni, e 2 mesi di reclusione, sempre per rapina nel carcere di Rebibbia.

5 persone segnalate

Una persona che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta, in via Romano, è stata segnalata dai Carabinieri della Stazione Roma Flaminia, trovata in possesso di arnesi per lo scasso. Una persona trovata con un coltello e altre 4 trovate con dosi di droga sono state segnalate in Procura.