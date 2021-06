Roma e Lazio in zona bianca da lunedì 14 giugno 2021? Gli ultimi dati del monitoraggio e cosa cambia rispetto alla zona gialla

Già con molte Regioni in zona bianca, Lunedì 14 giugno, sarà il turno di molte altre. L’incidenza dovrà restare inferiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti nel monitoraggio di venerdì. Ma quali sono le regioni che potrebbero passare nella famigerata zona Bianca? Vediamolo insieme.

Lazio in zona bianca

Ad oggi sono ben 7 le regioni che godono della zona bianca e da lunedì 14 giugno, potrebbero aggiungersene altre sei. Zona bianca significa l’abolizione del coprifuoco, il via libera per le piscine al chiuso, ma anche matrimoni, congressi, centri termali e culturali. In poche parole l’unico obbligo è quello di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. A oggi le Regioni in zona bianca sono Liguria, Molise, Sardegna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto, ma se ne aggiungeranno altre. Come già detto, la condizione per passare in zona bianca è avere un’incidenza di casi di coronavirus inferiore a 50 ogni 100.000 abitanti per tre settimane di fila. Le regioni che potrebbero passare in zona bianca sono Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e la provincia autonoma di Trento. La conferma è molto prevedibile poiché l’incidenza dei casi di coronavirus è da settimane che sta calando. Ma non solo, giugno è il mese delle zone bianche: il 21 potrebbero passare in questa fascia anche Basilicata, Campania, Calabria, Marche, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia e Toscana.