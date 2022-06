Roma, è nato Giulio: il primo bimbo ad avere il doppio cognome in Italia

Si chiama Giulio, ed è il primo neonato italiano ad avere il doppio cognome. Come si ricorderà, nel mese di aprile la sentenza della Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita del cliché che vedeva l’attribuzione automatica del solo cognome paterno ai figli.

Ora, infatti, le coppie che lo desiderano possono dare ai loro bambini entrambi i cognomi e dunque, sia quello paterno sia quello materno. Il caso del neonato romano Giulio ne è il primo esempio.

Il doppio cognome arriva a Roma: le parole dell’assessore Catarci

Un passo senz’altro importante lungo la strada per il raggiungimento della parità di genere come sottolinea in una nota anche Andrea Catarci, assessore di Roma Capitale con deleghe al decentramento, partecipazione e servizi al territorio: ‘È un passo avanti di portato storica sulla strada, purtroppo ancora troppo spesso accidentata, della parità di genere e dello sradicamento di una cultura patriarcale radicatasi nei secoli nella nostra società’.

‘Roma si è dimostrata pronta ad accogliere la positiva novità e a garantire il diritto di scelta da parte dei genitori, prosegue Catarci che aggiunge: ‘Un ringraziamento va agli ufficiali di stato civile dell’anagrafe di Roma Capitale che, oltre ai necessari adempimenti amministrativi, svolgono una fondamentale attività di ascolto nei confronti delle coppie che si rivolgono agli uffici anagrafici del Comune’, conclude l’Assessore.

