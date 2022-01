Roma, entra in un’auto parcheggiata e sfonda il quadro per rubarla

Roma. Era riuscito ad entrare all’interno di un’auto regolarmente parcheggiata. Una volta dentro, messosi comodo, ha rimosso il quadro ed ha iniziato a scoperchiare i fili elettrici. C’era quasi riuscito, mancava poco. Purtroppo per lui, i Carabinieri hanno notato quei movimenti rocamboleschi all’interno della vettura e si sono avvicinati. Quando gli si sono fatti vicino, hanno trovato l’uomo che armeggiava sotto il volante, nel tentativo di avviare il motore mediante attivazione dei fili elettrici. Ovviamene, dopo averne divelto e danneggiato il relativo quadro.

Tentato furto di automobile a Roma

Il fatto è accaduto in via Prenestina, in zona Collatino, a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112 la scorsa notte. Si trattava di un 38enne di origine romena, senza fissa dimora e con precedenti. I Carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e poi hanno sequestrato gli arnesi da scasso che stava utilizzando. Infine, il veicolo è stato riaffidato al proprietario mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza.