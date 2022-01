Roma, esce di casa e scompare: anziano si perde nella notte

Momenti di pura paura per un anziano italiano, malato di demenza senile. Il fatto è avvenuto in zona Parioli, precisamente in viale Liegi. L’uomo si era smarrito nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 2022. Ha passato molto tempo al freddo, solo e confuso, prima di essere ritrovato e soccorso.

Anziano smarrito nella notte: il fatto

Spaesato e infreddolito, così un anziano è stato ritrovato dalle forze dell’ordine nella notte tra l’8 e il 9 gennaio a viale Liegi, zona Parioli. La sua scomparsa era stata denunciata dalla moglie, ma la malattia dell’uomo non gli ha consentito di dare le sue generalità a chi l’aveva ritrovato, ritardando così il suo rientro. In un primo momento è stato soccorso dai militari dell’esercito di stanza davanti all’ambasciata del Cile poi, in seguito, sono intervenuti i carabinieri della stazione di viale Libia e i sanitari del 118, che lo hanno visitato e gli hanno prestato assistenza. L’anziano, alla fine, è potuto tornare a casa, lasciandosi questa brutta esperienza alle spalle.