Roma, esce per fare jogging ma viene travolto da un’auto: morto 55enne

E’ di questa mattina un tragico incidente accaduto a Roma, in zona Pincio: un uomo di 55 anni, uscito per fare jogging, è stato travolto da un’automobile. Non c’è stato nulla da fare per lui nonostante i soccorsi immediati: è morto al policlinico Umberto I. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina presto, intorno alle 7.00. Responsabile dell’investimento una ragazza di 21 anni, alla guida della sua Toyota Aygo. Anche la ragazza è stata portata in ospedale, al San Giovanni, dove è stata sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici. Attualmente la dinamica è ancora sotto indagine e approfondimenti.

Incidente mortale a Roma: travolto un pedone

Erano circa le 7.00 di oggi 28 gennaio 2022 quando un uomo di 55 anni è stato investito da una Toyota Aygo in zona Pincio, a Roma, più precisamente in viale Gabriele D’Annunzio all’altezza della Casina Valadier. Purtroppo i soccorsi sono risultati inutili: il 55enne è stato trasportato all’Umberto I, dove però è morto poco dopo il suo arrivo. La dinamica è ancora da ricostruire, ma la conducente della vettura, una ragazza di 21 anni, è stata portata al San Giovanni in stato si shock, dove è stata sottoposta ai test tossicologici e alcolemici di rito.

(Foto di repertorio)