Roma, fermato un furgone sospetto in Viale Libia: dentro attrezzi da scasso e una bici elettrica (FOTO)

Un furgone sospetto è stato fermato dai Carabinieri stanotte mentre transitava lungo Viale Libia a Roma, nella zona del Quartiere Africano. A bordo i militari hanno identificato due fratelli romeni di 26 e 34 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti ai militari che non hanno saputo fornire motivazioni valide sulla loro presenza in zona, specie considerando l’orario decisamente anomalo.

Sequestrato materiale sospetto nel quartiere Africano

A quel punto, allora, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare il furgone. All’interno hanno trovato un martello, 14 chiavi combinate per bulloni, 4 cacciaviti di grosse dimensioni, 8 chiavi a brugola, 3 pinze e una torcia frontale, del cui possesso non fornivano un titolo valido. Inoltre non hanno saputo giustificare nemmeno il possesso di una bicicletta elettrica con catena di sicurezza, priva di lucchetto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

