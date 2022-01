Roma, Ginevra muore di Covid a soli 2 anni: proclamato lutto cittadino

Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto le vite dei suoi genitori e non solo. Morta di Covid a soli due anni, la piccola Ginevra aveva tutta una vita davanti a sè. Ricoverata all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro ieri è stata condotta d’urgenza — in elicottero — al Bambin Gesù di Roma, dove purtroppo sopraggiunte complicazioni al suo provato stato di salute si sono rese fatali.

Leggi anche:Roma. Morta di Covid Ginevra, la bambina di 2 anni trasportata d’urgenza al Bambino Gesù

Ginevra muore di Covid a soli 2 anni

A richiedere il trasferimento d’urgenza nella Capitale era stata direttamente la prefettura di Catanzaro. La bimba era arrivata a Roma a bordo di un volo dell’Aeronautica militare ma le sue condizioni erano già piuttosto compromesse. Come ha spiegato anche l’assessore regionale alla sanità D’Amato: ‘I team medici non hanno avuto neanche il tempo di intervenire, la piccola è arrivata in condizioni disperate‘ che poi aggiunge: ‘Ci sentiamo profondamente addolorata. Alla famiglia va tutto il nostro cordoglio’. Un dolore immenso ed inimmaginabile quello che in queste tremende ore stanno provando i genitori della piccola Ginevra, Rossella e Giuseppe.

Lutto cittadino per la piccola Ginevra

Nel cordoglio di questa triste giornata, moltissime le persone che stanno espirmendo la loro vicinanza e solidarietà. Tra di esse, anche il comune in provincia di Crotone nel quale la famiglia risiede. Il sindaco infatti proclamerà una giornata di lutto cittadino in concommittanza con i funerali della piccola. Non sono da meno anche gli altri comuni della provincia, anch’essi uniti al lutto della famiglia.