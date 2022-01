Roma, gli taglia la strada con la moto, l’autista protesta e lui lo picchia: «Ha usato anche il casco»

Parapiglia nel traffico di Roma venerdì scorso dove un autista Atac è stato aggredito da un motociclista dopo una manovra azzardata. Il centauro infatti, poco prima, aveva tagliato la strada al pullman costringendolo a inchiodare; ma per nulla contento della “ramanzina” ricevuta, l’uomo ha pensato bene di scendere dal motoveicolo per aggredire il conducente.

Follia a Roma nel traffico: motociclista aggredisce conducente Atac

Tutto è successo venerdì scorso. La linea è la 30, siamo nei pressi di Viale Mazzini dove si verifica la manovra azzardata. Il motociclista, a cui carico sono poi saltati fuori diversi precedenti di polizia, a un certo punto ha tagliato la strada al bus Atac costringendo l’autista a una brusca frenata.

Come spesso succede nel traffico il conducente se l’è presa con il centauro, cosa che quest’ultimo non ha affatto gradito. Sceso dal mezzo si è quindi diretto al finestrino dove ha iniziato a vibrare pugni per cercare di raggiungere l’autista. Non contento si è sfilato il casco ed ha iniziato a colpire la vettura.

L’aggressione e l’intervento della Polizia

Il conducente del mezzo a quel punto ha deciso di scendere dal mezzo. La lite si è quindi spostata in strada con l’aggressore che ha proseguito con la sua folle condotta continuando a sferrare calci e pugni all’indirizzo del povero malcapitato.

Fortunatamente in quel momento passava una pattuglia della Polizia che è immediatamente intervenuti. Gli agenti, non senza fatica, hanno bloccato l’uomo, sulla quarantina, salvando così l’autista da ulteriori conseguenze. Adesso l’aggressore, che è stato denunciato, dovrà rispondere di “interruzione di pubblico servizio” e “resistenza a pubblico ufficiale”.