Roma, guasto alla friggitrice e le fiamme divorano il locale: distrutta una pizzeria

Roma. Un incendio divampato dalla cucina e che ha distrutto quasi tutto il locale. Un guasto alla friggitrice, questa sembra essere stata al momento la causa scatenante. Le fiamme sono divampate all’improvviso e rapidamente si sono estese per tutta la struttura. Parliamo di una nota pizzeria nella zona della Montagnola, Roma, che ieri ha visto la paura in prima persona.

Incendio in una pizzeria a Roma

Erano le 13,45 circa, quando la friggitrice ha smesso di funzionare andando presumibilmente in corto e innescando l’incendio. Le fiamme hanno divorato parte della pizzeria La Calabrisella 2, che si trova in via Guido de Ruggiero. Intervenuti sul posto i pompieri hanno poi estinto le fiamme dichiarando il locale temporaneamente inagibile. Sul posto per svolgere gli accertamenti i carabinieri della compagnia Roma Eur. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito o intossicato, ora si dovrà procedere con i lavori per rendere il locale nuovamente fruibile.