Roma, il Bar non indica la capienza massima (ma non solo): multa di 800 euro

Controlli della Polizia di Stato in tutta Roma per verificare il rispetto delle normative anti Covid. In particolare gli accertamenti hanno riguardato, tra gli altri, anche il quadrante Salario dove gli agenti hanno rilevato diverse irregolarità. In particolare, in un bar di via Nizza, è stata notificata una sanzione amministrativa per l’omessa indicazione della capienza massima, per la mancanza di sanificazione periodica e l’assenza di etilometri. Totale: 800 euro di multa, con chiusura accessoria del locale per 3 giorni.

I controlli in zona Salario

Le verifiche circa l’osservanza della normativa anti-covid sono stati predisposti con apposita ordinanza del Questore, in varie zone della Capitale, tra queste quelle di Salario, Viminale e Casilino. Sempre nel quartiere Salario, gli agenti del II Distretto Salario Parioli, insieme al personale della Divisione Polizia Amministrativa e ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno proceduto a capillari controlli di natura amministrativa, con particolare riguardo alla zona di Piazza Fiume e zone limitrofe. Durante le attività sono stati controllati e sottoposti a chiusura per violazioni amministrative 4 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.