Roma, il drammatico addio ad Andrea Dorno, morto a soli 26 anni: «Ora fai canestro ovunque tu sia»

Drammatica la notizia della dipartita di Andrea Dorno, il giovane capitano della squadra di basket Atletico San Lorenzo venuto a mancare nella giornata di ieri, 22 marzo 2022. Andrea aveva 26 anni, ne avrebbe compiuti 27 il 18 settembre. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, nonché della squadra stessa di basket.

Il cordoglio dell’Atletica San Lorenzo

Una notizia terribile che getta nello sconforto un intero quartiere, quello di San Lorenzo. «Ieri abbiamo perso un fratello, un compagno, un amico, un atleta instancabile.» Così inizia il post dell’Atletico San Lorenzo. Il giovane è scomparso prematuramente e in modo improvviso, lasciando nel dolore più completo chiunque lo conosceva.

“Mi ispiro a mio padre”

Andrea aveva iniziato a giocare a basket, il suo più grande amore, da bambino, ad Avetrana. Suo padre era anch’egli un giocatore, anzi, era colui al quale Andrea si ispirava: «Il giocatore a cui mi ispiro è mio padre. Per me il vero cestista non è solo chi gioca bene, ma chi fa appassionare più gente possibile a questo sport. Il vero giocatore, quando non può più giocare per infortuni o età avanzata, allena. Lui per me è da sempre il giocatore a cui mi ispiro», così racconta in un’intervista del giornale Atletico San Lorenzo.

Messaggi da parte del quartiere

Andrea era attivo per portare il basket ai bambini, infatti allenava i più piccoli del quartiere. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio di coloro che apprendono la sua scomparsa. «Formidabile per la categoria in cui giocava ma la sensazione è che come persona fosse anche migliore. Leale e corretto. Tutte le volte che ho avuto occasione d’incontrarlo con le squadre che ho allenato, a prescindere dalla vittoria o la sconfitta, ha dimostrato sempre grande sportività.» Queste le parole di un conoscente, che si uniscono a molteplici altre.