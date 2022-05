Roma, devastante incendio in un appartamento: 76enne morto carbonizzato

Roma. Un terribile, devastante incendio quello che è divampato questo pomeriggio all’interno di un appartamento. Interessate dalle fiamme due piani di una palazzina, numerosi i condomini che sono stati evacuati dalle autorità prontamente intervenute.

Leggi anche: Incendio al Parco delle Valli: fumo e fiamme a ridosso della ferrovia

Incendio in un’appartamento: cosa è successo

L’incendio si è sviluppato a partire dalle 16.15 di questo pomeriggio in un appartamento in Via Agostino Richelmy 8. Qui, la Sala Operativa ha inviato diverse squadre dei Vigili del Fuoco oltre al Carro Teli; presenti anche il funzionario di guardia e Capo turno provinciale.

Come anticipato il rogo ha interessato due piani di una palazzina composta di sei. Momento di puro terrore quelli vissuti dai condomini. Infatti, l‘intero palazzo è stato evacuato, per un totale 40 persone tratte in salvo.

Intervenuti sul posto il personale del 118, Italgas, Acea e Polizia di stato e Carabinieri in supporto.

Morto carbonizzato un 76enne

Come dicevamo, la paura tra gli inquilini era, comprensibilmente, palpabile. Alcuni di loro sono stati soccorsi con l’autoscala e messi in luogo sicuro. Purtroppo però durante le operazioni di spegnimento una persona, probabilmente allettata, è stata trovata deceduta. Si tratta di un uomo di 76 anni con problemi di salute che abitava al terzo piano della palazzina. Altre due persone sono rimaste leggermente intossicate ma sono state curate direttamente sul posto.

Al momento alcuni inquilini sono stati soccorsi con l’autoscala e messi in luogo sicuro. Personale del 118, Italgas, Acea e Polizia di stato sul posto.

Seguiranno aggiornamenti