Roma, incendio sull’Aurelia: strada chiusa e traffico deviato

Roma. Attimi di paura oggi a causa di un incendio sulla strada statale Aurelia. Le fiamme sono divampate all’altezza del chilometro 37 a Marina di San Nicola, nel territorio di Ladispoli.

Incendio sull’Aurelia: strada chiusa in entrambe le direzioni

L’incendio è divampato al di fuori della sede stradale. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Si segnalano disagi alla circolazione con conseguenti deviazioni del traffico automobilistico.

Situazione viabilità

Il traffico in direzione Grosseto viene deviato a Ladispoli Sud mentre in direzione Roma a Osteria Nuova. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Immagine di repertorio