Roma, incidente mortale sulla A1: perde la vita un ragazzo, aveva 30 anni

Incidente mortale ieri sera sull’autostrada A1 Diramazione Nord direzione Roma al Km 21, all’altezza di Settebagni. Nello scontro, che ha coinvolto due autovetture, un ragazzo di soli 30 anni è morto. Ferita un’altra persona, estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Stradale. E’ successo poco prima delle 21.00 di domenica 23 gennaio 2022.

Incidente mortale sull’A1: morto un giovane, ferita una donna

Lo scontro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, è stato molto violento. Due in tutte le persone rimaste coinvolte: oltre al ragazzo che purtroppo ha perso la vita anche una donna è rimasta ferita. Per soccorrerla è stato necessario attendere che i Vigili del Fuoco la estraessero dalle lamiere.