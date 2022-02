Roma, la vergogna dei trasporti pubblici: tratte interrotte, scioperi e riduzioni di treni

Ancora disagi sul trasporto urbano romano: nello specifico si parla di nuovo della Roma-Lido. Ancora solo 3 i treni in circolazione, con corse ogni 26 minuti. Ma in arrivo altre brutte novità: venerdì si professa un nuovo sciopero che creerà ulteriori problemi ai pendolari. E, ancora, Linea A bloccata. La situazione tocca davvero vertici impensabili.

Roma-Lido: l’epopea continua

I treni della Roma-Lido, a partire da oggi diventano 6: questo avrebbe dovuto ridurre i disagi grazie all’attivazione di tre rotabili MA200. Lo aveva annunciato l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. Ieri la speranza anche della possibilità di intensificare le corse e di vedere riattivata la tratta Piramide-Magliana. Speranze, però, sfumate. Le corse, infatti, resteranno ogni 26 minuti. E, di fatto, non cambierà nulla nei disagi, anche perché i rotabili MA200, in verità non saranno messi in esercizio. Lo afferma Maurizio Messina, presidente del Comitato pendolari della Roma Lido. Si tratta, infatti, di treni di riserva, ovvero mezzi che saranno utilizzati solo quando ci sarà bisogno. In pratica solo in vista di una necessaria sostituzione degli altri convogli. Insomma, in vista della primavera nessuna modifica, nessun reale miglioramento. Anzi, in arrivo un ulteriore problema per i pendolari.

Roma-Lido: in arrivo uno sciopero

Come se i disagi non fossero pochi, si aggiunge anche uno sciopero: previsto per venerdì e della durata di 24 ore. A proclamarlo i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri: riguarderà metro, autobus e treni. Il servizio del trasporto pubblico, a Roma, ci sarà solo nelle classiche fasce orarie obbligatorie per legge: 5.30-8.30 e poi 17.00-20.00. Riguarderà la rete Atac e le linee gestite dalla Roma Tpl. Potrebbero saltare, in quelle medesime ore, anche i bus regionali della Cotral.

Trasporto pubblico a Roma: disagi sulla Metro A

Ma non solo Ostia: ormai la situazione del trasporto pubblico romano ha problemi in ogni dove. E’ il turno della Metro A: bloccata, in queste ore, nelle tratto centrale tra San Giovanni e Ottaviano. Sono state attivate delle Navette MA, inoltre il percorso alternativo può essere fatto sulle linee autobus 714 (Eur-Termini) e FL4: treni provenienti da Pisa (Ostiense binario 1 e Termini binari 25-29). Presente anche la FL1 tra Valle Aurelia e Ostiense, Ostiense e Ponte Lungo.