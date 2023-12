Roma, l’appello dei commercianti: “Riqualificare via Idrovore della Magliana”

I commercianti dell’XI Municipio di Roma denunciano le gravi condizioni di degrado presenti a via Idrovore della Magliana.

Nella zona di via Idrovore della Magliana, a Roma Sud, il malcontento tra i commercianti cresce di giorno in giorno a causa della mancanza di sicurezza e manutenzione che affligge la strada da anni. A sollevare il problema è Claudio Cocciatelli, membro attivo dell’Associazione Magliana Viva, che ha recentemente incontrato rappresentanti di alcune attività commerciali lungo questo importante asse stradale.

I problemi di via Idrovore della Magliana a Roma

La lista delle lamentele è lunga e variegata: dalla vegetazione incolta che invade le carreggiate, alle perdite d’acqua non tappate, fino ai rifiuti ingombranti che occupano il ciglio della strada. Una situazione che non solo danneggia l’estetica della zona, ma mette anche a rischio la sicurezza dei cittadini, con la mancanza di specchi che segnalano gli incroci.

I commercianti: “Questa strada di Magliana non vede manutenzione”

Il cuore del problema sembra essere concentrato sulla mancata manutenzione delle infrastrutture stradali. La vegetazione incolta è solo la punta dell’iceberg, con strade malandate che peggiorano di giorno in giorno, rendendo la circolazione difficoltosa e pericolosa. Via Idrovore della Magliana non è solo una strada, ma un importante centro commerciale che ospita attività che rappresentano circa 250 famiglie. Questa zona è cruciale per la vitalità economica del quartiere, ma la situazione attuale sta mettendo a dura prova la resilienza e la sopravvivenza di queste imprese.

Una situazione insostenibile alla Magliana

Cocciatelli afferma: “I cittadini sono stanchi di questa situazione. Siamo in presenza di una strada che finisce direttamente nel cuore di Roma, eppure sembra essere trascurata da troppo tempo. Chiediamo risposte concrete e azioni immediate per risolvere i problemi di sicurezza e manutenzione che affliggono questa importante arteria stradale.”

La segnalazione di Magliana Viva

L’Associazione Magliana Viva si è fatta portavoce delle preoccupazioni dei commercianti, impegnandosi a portare avanti questa battaglia per migliorare la qualità della vita e delle attività commerciali nella zona. In attesa di risposte e azioni da parte delle autorità competenti, la comunità si unisce nella speranza che via Idrovore della Magliana possa tornare a essere un luogo sicuro, ben curato e attrattivo per i cittadini e i visitatori di Roma.