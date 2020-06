Roma Latina «prioritaria per il Governo ma intanto si perde tempo». Il M5S: «Opera bocciata dalla storia»

Autostrada Roma Latina, si torna a parlarne. «Ho chiesto al ministro De Micheli cosa sta facendo il Governo per realizzare la Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone. La risposta è “niente” perché i 5 Stelle non permetteranno mai che si faccia», dichiara il Senatore d’origine pontina di Fratelli D’Italia Nicola Calandrini. L’occasione è stata quella del question time al Parlamento. Questo l’intervento di Calandrini:

Interrogazione sulla Roma-Latina Ho chiesto al ministro De Micheli cosa sta facendo il Governo per realizzare la Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone. La risposta è "niente" perché i 5 Stelle non permetteranno mai che si faccia.

La replica del M5S Lazio: “Autostrada Roma – Latina bocciata dalla storia. Ecco cosa serve”

«È inaccettabile continuare a sentire appelli per la realizzazione dell’autostrada Roma – Latina che i cittadini, e i Sindaci da loro eletti, hanno già ripetutamente bocciato proponendo alternative e revisione di un progetto di venticinque anni fa», dichiarano in una nota congiunta Valentina Corrado e Gaia Pernarella, consigliere regionali del Movimento 5 Stelle Lazio.

«La pressione e le fughe in avanti che una parte della politica esercita quotidianamente attraverso i giornali per un progetto nato vecchio discostandosi dalla realtà è vergognosa. Un affanno che non ha portato a nessun intervento concreto a beneficio di un territorio che chiede da anni di dotare questa arteria di corsie di emergenza, segnalazione e illuminazione degli innumerevoli ingressi e uscite nonché dei tratti al buio e degli incroci».

«E poi una mobilità nuova, in linea con gli standard europei, che abbia una linea diretta di trasporto pubblico di collegamento con la Capitale, che tenga conto della riduzione dei flussi di traffico resi possibili dalle nuove opportunità offerte dallo Smart working così contribuendo a preservare l’ambiente, il territorio e la salute di chi lo vive». Aggiungono le Consigliere 5 Stelle: «In questa fase ancora emergenziale nella quale siamo costretti a vivere, invitiamo tutti a terminare lo show mediatico sugli interventi infrastrutturali e ad una maggiore presa di coscienza e collaborazione: i tempi sono cambiati. La Pontina ha bisogno di lavori importanti, da Roma a Latina ma anche dal capoluogo provinciale a Terracina, dove la 148 termina ma che in tanti sembrano dimenticare».

«Interventi in questo ultimo tratto che non sono richiesti da chi desidera soltanto soddisfare e rinsaldare il rapporto con coloro che hanno interesse a mantenere un progetto anacronistico e non rispondente ai bisogni reali e al cambiamento del territorio rispetto a venticinque anni fa. Messa in sicurezza per ridurre un numero increscioso di incidenti stradali troppo spesso mortali, revisione del tracciato, linea dedicata al trasporto pubblico pendolare, coerenza con il fabbisogno del territorio e concretezza. Utilizziamo i soldi pubblici per migliorare la viabilità, portare servizi ai cittadini e non per fargli pagare un casello autostradale», concludono.