Roma Lido: malore per un pendolare e guasto tecnico, forti ritardi e disagi stamattina

Roma Lido (Metromare), ennesima giornata campale per i pendolari. Prima un malore per una persona alla stazione di Acilia, poi un guasto a Magliana. Risultato: grossi ritardi e disagi per i viaggiatori.

Mattinata nera per gli utenti della Metromare (ex Roma Lido) alle prese con la viabilità fortemente rallentata sulla tratta. Intorno alle 7.30 un passeggero ha accusato un malore alla stazione di Acilia: immediatamente sono scattati i soccorsi ma le operazioni di soccorso, inevitabilmente, hanno provocato ritardi nelle corse dei treni. A questo si è sommato, circa mezzora fa, il guasto tecnico riscontrato alla stazione Magliana che ha provocato lo stop del servizio. Foto: frame video Comitato pendolari della Roma Lido

Roma Lido, grossi disagi oggi 28 novembre 2023

Aggiornamento ore 9.00 – In questo momento Astral rende noto che il guasto è stato ripristinato e che la circolazione è in lenta ripresa (clicca qui per gli aggiornamenti sulla circolazione in tempo reale). Anche l’intervento di soccorso al passeggero – le cui condizioni/generalità non sono al momento note – è stato ultimato. Per ora vengono segnalati ritardi fino ad oltre 10 minuti.

L’ira degli utenti

Chiaramente, al netto di quanto accaduto al viaggiatore, gli utenti si sono sfogati sui social per l’ennesima mattinata di disagi. “Noi eravamo alla stazione Vitinia e ora siamo a Tor di Valle, ma va a rilento come una lumaca!”, scrive una pendolare. “E’ una vergogna! E ci vanno sempre di mezzo i pendolari”. E ancora. “Prima almeno Atac alla fine il servizio lo faceva, i disagi di adesso non si erano mai visti! E il traffico sulla Colombo e sulla Via del Mare si è triplicato perché la gente giustamente prende la macchina per non arrivare tardi. Roba da pazzi”. “Oggi? Oggi avete fatto peggio di sempre! Vergognatevi”. Insomma, per la Metromare o Roma Lido non sembra proprio esserci pace…