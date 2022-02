Roma, l’infermiera in prima linea contro il Covid premiata alla lotteria degli scontrini: «Sono felice ma stanca»

Ogni tanto la fortuna decide di premiare qualcuno che, probabilmente, se lo meritava. Se è vero, come si suol dire, che la dea bendata “è cieca” stavolta un piccolo “regalo” lo ha fatto ad un’infermiera da mesi in prima linea – così come tante sue colleghe – contro il Covid. Sì perché è lei una delle fortunate vincitrici alla lotteria degli scontrini, il meccanismo lanciato dal Governo lo scorso anno che consente di vincere pagando i propri acquisti (di almeno un euro) mediante l’uso di strumenti elettronici.

Roma, lotteria degli scontrini: è boom di vincite a gennaio

L’anno 2022 è iniziato del resto all’insegna della fortuna nel Lazio per la Lotteria degli scontrini, che già ha visto ben 150 vincitori nell’anno 2021 tra acquirenti ed esercenti. Nel mese di gennaio sono stati assegnati invece ben 18 premi, di cui due da 100mila euro. Non solo. Ad essere consegnato è stato anche un maxi premio da 150mila euro, che ha determinato automaticamente la super vincita per l’esercente di 30mila euro.

Premiata alla lotteria degli scontrini anche un’infermiera

Il mese di febbraio non è stato da meno. Nella prima settimana sono stati già vinti ulteriori sette premi, in attesa della prossima estrazione prevista per domani 10 febbraio 2022. Tra i vincitori, come visto in apertura, c’è anche un’infermiera, che si è detta “felice per il premio ricevuto”, ma anche “decisamente provata per il duro lavoro di lotta al Covid-19”.