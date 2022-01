Roma, lotta all’abusivismo commerciale: oltre 600 prodotti sequestrati

Continua la lotta all’abusivismo commerciale effettuata dalla Polizia Locale di Roma Capitale. In totale sono stati sequestrati oltre 600 prodotti per lo più inerenti a capi di abbigliamento, scarpe e accessori di bigiotteria, circa 200 chili erano invece prodotti ortofrutticoli. Le azioni sono state eseguite dagli agenti del VII Gruppo Tuscolano e da quelli del V Gruppo Casilino.

Lotta all’abusivismo commerciale: le azioni

Oltre 600 articoli sono stati sequestrati dal VII Gruppo Tuscolano nel quartiere Don Bosco. Erano esposti su alcuni banchi, ma l’occupazione del suolo pubblico era abusiva. Si trattava, per la maggior parte, di capi d’abbigliamento, scarpe e accessori di bigiotteria. Sotto sequestro anche le strutture predisposte per la vendita. Ma non ci fermiamo qui: le pattuglie del V Gruppo Casilino hanno trovato delle irregolarità nelle frutterie e minimaket di zona Centocelle. Qui sono stati sequestrati circa 200 chili di prodotti ortofrutticoli, sempre a causa delle irregolarità amministrative legate al suolo pubblico. I generi alimentai sono stati devoluti a un’istituzione impegnata in forme di assistenza e volontariato. Più di 10mila euro l’ammontare complessivo delle sanzioni elevate nei confronti dei responsabili.