Roma: ''Mamma è disoccupata, mio padre è morto'', bimba di 11 anni lancia l'appello, centinaia le offerte di lavoro

Roma. L’anno nuovo non è iniziato nel migliore dei modi per molti italiani. E questo non solamente a causa della pandemia e del numero crescente di casi Omicron. Anzi, spesso la pandemia è stata come un vetro appannato che ha impedito (e di fatto impedisce ancora) di osservare altri fenomeni dilanianti nel nostro Paese. Primo fra tutti la dilagante povertà che continua a serpeggiare ovunque, l’assenza di lavoro, il precariato urbano. La storia che abbiamo deciso di raccontarvi è una di queste. Durante la notte dell’Epifania, una bambina di soli 11 anni, positiva al Covid, invece di scrivere la sua lettera alla Befana o mettersi in attesa di ricevere la famosa ”calza”, ha deciso di scrivere un post su Facebook. E lo ha fatto sulla pagina del suo quartiere, a Roma, precisamente l’oppio Latino. Ha chiesto, con schiettezza e semplicità, un lavoro per la mamma disoccupata. Da quel momento, le offerte sono letteralmente piovute dal cielo.

Il post Facebook della bimba di Roma

Ecco le parole del famoso post su Facebook: «Buonasera a tutti sono una ragazzina di 11 anni che cerca lavoro per la propria Madre, ho perso mio padre da poco là sono iniziati i problemi vorremmo ricominciare a vivere normalmente però ci serve un aiutino. Ringrazio anticipatamente quelli che ci aiutano. Contattate lei per qualsiasi cosa sta cercando lavoro: Giulia Pellegrino». Questo è il post che si sono ritrovati i membri del gruppo “Quartiere Appio-Latino Tuscolano”. Qui ci sono quasi 55mila follower che hanno letto l’appello. Centinaia, poi, le risposte, che hanno chiesto i dettagli sull’esperienza della madre e il suo curriculum. Tra i commenti anche qualche ex collega che ha, infine, appurato e confermato le sue esperienza. Insomma, il messaggio ha fatto breccia e ora c’è una nuova speranza per le due donne di casa.

Cronaca di un disastro sociale

La sua mamma ha 43 anni e si chiama Giulia. E’ di origine romena, ma sono anni ormai che vive in Italia e a Roma, che è diventata la sua vera casa. Madre e figlia abitano insieme, nella loro casa, da poco diventata più solitaria e silenziosa perché il padre di Sofia le ha da poco lasciate. E’ morto dopo 22 anni di matrimonio felice e spensierato, e solamente dopo tante fatiche e sacrifici sono riusciti ad avere la loro amata figlia, dopo 11 anni. Ora, però, il padre le ha lasciate sole, e senza lavoro. Per questo Sofia ha deciso di agire, scrivere quel post sincero e doloroso, ma che ha avuto il grande merito di dare alla madre, e in fondo anche a lei, una nuova possibilità di vita.

I commenti dei cittadini

Le proposte di lavoro sono, poi, letteralmente fioccate. Centinaia le risposte, le interazioni e anche le offerte. Chi non può, comunque, si è ripromesso di chiedere in giro o di condividere il post su altri gruppi di Roma per aumentare ancora di più la risonanza dell’appello. C’è chi segnala le offerte di lavoro viste in strada, come un utente che scrive: ”Ho visto che una pizzeria al taglio in Via xxx sta cercando banchista. In bocca al lupo!”. Oppure: ”Alla pasticceria xxx cercano anche qui banconista”, e ancora: ”Ti ho scritto in privato per un’offerta”. Altri ancora chiedono le esperienze della donna, e la piccola risponde con i lavori precedenti della madre. I messaggi sono tanti, e una cosa è certa: il messaggio della coraggiosa bambina ha raggiunto il suo obiettivo.