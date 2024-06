Roma, massacrato dalla fidanzata in albergo: 38enne trovato ricoperto di sangue, è grave. Lei: “L’ho visto con l’amante”

Notte di pura follia nel weekend a Roma. Una coppia di turisti è stata protagonista di un furibondo litigio in un albergo del centro: lei lo scopre con un’altra e lo aggredisce brutalmente. Uomo ferito gravemente, cosa è successo.

Lo ha sorpreso con un’altra dopo un’accesa litigata avuta qualche minuto prima. E quello che doveva essere probabilmente un gesto di vendetta da parte del fidanzato gli si è ritorto contro: così un turista in viaggio nella Capitale di 38 anni è finito in Ospedale con ferite piuttosto gravi: la sua fidanzata non gli ha infatti perdonato la “scappatella”, aggredendolo brutalmente a bottigliate. Per l’uomo così il soggiorno a Roma si è tramutato in un vero e proprio dramma.

La lite nell’albergo in centro a Roma: fidanzato torna con un’altra ma la compagna li scopre

Questa vicenda, degna di un intrigo da film, inizia nella serata tra sabato e domenica scorsa. La coppia ha preso una stanza in una struttura alberghiera situata sul lungotevere dei Mellini, a due passi da Piazza del Popolo. Qualcosa però va storto e i due, anziché godersi la villeggiatura, iniziano a litigare. E anche pesantemente tanto che, alla fine, qualcuno decide di chiamare la Polizia.

L’arrivo degli agenti, attorno alle 2.00 di notte, sembra placare gli animi della coppia di fidanzati, entrambi 38enni (lui ne compirà 39 a novembre, lei tra pochi giorni, ndr) e connazionali brasiliani, ma la tregua non dura molto. La coppia decide che allora è meglio prendere camere separate in modo da allentare la tensione. L’uomo però, forse nel tentativo di fare un dispetto alla sua fidanzata facendola ingelosire, pensa bene di uscire dall’albergo e di farvi ritorno con un’altra donna.

La brutale aggressione: 38enne ferito in modo grave

Una scena che non passa inosservata però alla ragazza che li vede arrivare da una finestra. Decide a quel punto di appostarsi davanti all’ascensore e, una volta aperte le porte, parte all’attacco aggredendo verbalmente i due. La seconda donna, costretta a recitare il ruolo di amante di fatto anche se a sua insaputa, compresa la malaparata, (giustamente) decide di scappare via riuscendo ad andare via dall’albergo senza conseguenze.

I fidanzati tornano così soli e si spostano nuovamente in camera, stavolta in quella di lui. Ed è qui che la situazione degenera definitivamente: l’indomani, infatti, alle prime luci del giorno, viene richiesto nuovamente l’intervento della Polizia. I poliziotti però, poco dopo le 7.00 di domenica 6 giugno, si trovano davanti una scena ben più complessa rispetto al primo intervento di qualche ora prima.

In Ospedale, arrestata la ragazza

Il 38enne infatti viene trovato completamente ricoperto di sangue con molteplici ferite da taglio in varie parti del corpo, causate sembrerebbe da una bottiglia rotta. Sul volto, alla spalla, perfino al collo. “Una maschera rossa” implorante aiuto. Per lui scatta immediatamente il trasferimento in Ospedale dove giungerà in codice rosso; fortunatamente, nonostante le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Per la donna, invece, scatta l’arresto. Deve rispondere ora di lesioni aggravate.